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19:01 13.02.2020

Глава СБУ Баканов и посол Швейцарии обсудили сотрудничество в сфере безопасности

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Глава СБУ Баканов и посол Швейцарии обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд в ходе встречи обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности, сообщает пресс-центр СБУ.

"По мнению господина посла, такое сотрудничество позволит Службе еще более эффективно противодействовать вызовам национальной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

В свою очередь Баканов отметил, что для Украины очень важна дальнейшая поддержка со стороны международного сообщества в вопросах усиления санкций в отношении Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма и военный конфликт на Донбассе.

Также в ходе встречи стороны уделили внимание принятию нового закона "О Службе безопасности Украины".

"Не ожидая принятия нового закона, мы меняем подходы в работе Службы уже сейчас, работаем над новой организационной структурой СБУ, имплементируя опыт иностранных партнеров по эффективному управлению профессиональными кадрами", - отметил Баканов.

Посол Вильд также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами. "Мы благодарим за сегодняшнюю встречу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество между Швейцарией и Украиной во всех актуальных вопросах в рамках нашего двустороннего сотрудничества", - сказал посол.

Теги: #швейцария #баканов #сбу
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