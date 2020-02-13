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18:56 13.02.2020

Киев хочет провести перепись населения на Донбассе и в Крыму с помощью спутника

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Киев хочет провести перепись населения на Донбассе и в Крыму с помощью спутника

В правительстве Украины изучают возможность проведения переписи населения в Крыму и на Донбассе при помощи спутника.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в эфире "Украинского радио" сообщил, что для подсчета количества населения на оккупированных территориях (Крым и Донбасс) планируется проект спутниковой съемки, который он уже обсуждал с представителями ООН.

"Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным", - сказал министр.

По словам Дубилета, пока сложно определить, насколько точно можно оценить с помощью спутников или каких-то других инструментов численность населения в Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министр напомнил, что подобный проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории не контролируется властью.

Дубилет также сообщил, что сейчас в правительстве нет консолидированного решения относительно того, как будет происходить перепись. Он надеется, что за 1-2 месяца исследование завершится и можно будет сделать оценку по отдельным населенным пунктам.

Как сообщалось, в январе 2020 года Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37 млн 289 тыс. чел. (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.

Теги: #крым #перепись_населения #спутник #донбас
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