ATR уже в пятницу может прекратить вещание на оккупированный Крым

Крымскотатарский телеканал ATR может 14 февраля прекратить вещание на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Крыма, сообщает сайт телеканала.

"Концерн РРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения) настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ" о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 года, концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности",- говорится в письме КРРТ генеральному директору ATR Ленуру Ислямову, скан которого обнародован на сайте телеканала в четверг.

Сайт уточняет, что ATR могут отключить от четырех телевышек, которые вещают на оккупированный Крым, а общая сумма долга составляет 368 тыс. 859 грн.

Как сообщалось, ATR заблокировали финансирование.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 11 февраля сообщил, что в настоящее время министерство находится в поиске решения ситуации с телеканалом ATR.

"Для ATR предусмотрено в государстве 50 млн грн финансирования. Министерство культуры, молодежи и спорта открыло ассигнование на 8,4 млн грн. Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством. Мы сейчас находимся в совместном поиске решения", - сказал Бородянский журналистам в Киеве во вторник.

Ранее в связи с недофинансированием ATR объявил сбор средств.