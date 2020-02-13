События

18:19 13.02.2020

Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции ВСУ в четверг

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Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции ВСУ в четверг

В течение суток четверга боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, ведя огонь по украинским позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной в четверг вечером на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела по украинским позициям. Один вражеский обстрел был зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с н.п.Новотошковское - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

Теги: #всу #оос #боевики
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