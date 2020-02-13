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18:04 13.02.2020

Апелляционный суд оставил помощника экс-депутата Павловского под стражей

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Апелляционный суд оставил помощника экс-депутата Павловского под стражей

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей помощнику бывшего народного депутата Николая Паламарчука Игорю Павловскому.

Как сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, а апелляционная жалоба стороны защиты удовлетворена частично.

"Решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 21 января 2020 года отменено и принято новое, которым ходатайство начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием СБУ и поддержания обвинения Офиса генерального прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого П. – удовлетворено", - сказано в сообщении.

"Применена к подозреваемому П. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до (13:20) 4 марта 2020 года", - добавили в суде.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

6 ноября Верховная Рада поддержала постановление о создании ВСК для расследования сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов.

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк - им оказался помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину. 5 ноября Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е.Гандзюк и 6 ноября уволил Павловского; затем последнего задержала СБУ. 12 ноября суд избрал Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению ряда лиц, в том числе и Павловского.

20 января Павловский и ещё 8 человек, причастных к деятельности преступной организации, были задержаны в ходе спецоперации СБУ. Также СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц.

21 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному накануне в Херсонской области помощнику бывшего народного депутата Николая Паламарчука Игорю Павловскому.

Павловский арестован до 4 марта 2020 года.

Теги: #арест #павловский #суд
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