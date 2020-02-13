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17:26 13.02.2020

ЕС и Китай создали экспертную группу для обмена информацией о распространении коронавируса

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ЕС и Китай создали экспертную группу для обмена информацией о распространении коронавируса

Евросоюз тесно сотрудничает с Китаем, Всемирной организацией здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний в вопросах распространения коронавируса, заявила член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидис.

"Хочу еще раз повторить, что есть тесное сотрудничество с Китаем, Всемирной организацией здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний. И два дня назад мы создали с Китаем экспертную группу для оперативной координации и обмена информацией на всех уровнях, чтобы можно было отслеживать ситуацию", - сказала Кириакидис на пресс-конференции после заседания чрезвычайного Совета ЕС по здравоохранению в Брюсселе в четверг.

По ее словам, свой вклад в борьбу против коронавируса ЕС и государства-члены союза могут внести, поддерживая Китай, старающийся сдержать вирус.

В свою очередь министр здравоохранения председательствующей в Совете ЕС по здравоохранению Хорватии Вили Берош заявил, что в ЕС доверяют тем данным, которые предоставляет Китай относительно распространения коронавируса.

"Мы определенным образом доверяем Китаю. Там присутствуют международные организации, то есть эти данные подтверждены", - сказал Берош.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом достигло в КНР 1367 человек. Заражение подтверждено у 59 804 человек.

Теги: #ес #китай #коронавирус
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