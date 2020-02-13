Китайская авиакомпания Hainan Airlines отменила рейсы из Пекина в Берлин из-за коронавируса

Китайский авиаперевозчик Hainan Airlines временно отменил прямое авиасообщение между Пекином и Берлином из-за вспышки коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Авиакомпания с четверга не будет осуществлять прямые рейсы между этими двумя столицами до 28 марта.

На прошлой неделе германский авиаперевозчик Lufthansa объявил, что отменяет рейсы в Китай. Также в КНР не будут летать "дочки" компании - австрийская Austrian Airlines и швейцарская Swiss. В Пекин и в Шанхай не будет рейсов до 29 февраля, а в остальные китайские города - до конца зимнего сезона, 28 марта.

Между тем, рейсы в Гонконг германская компания продолжает осуществлять.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее в четверг стало известно, что общее число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом достигло в КНР 1 367 человек. Заражение подтверждено у 59 804 человек.