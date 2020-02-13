Жалоб на состояние здоровья у экипажа судна, которое прибудет в Одессу из Китая, нет - Минздрав

У членов экипажа контейнеровоза CMA CGM URAL, которое в четверг прибывает в порт Одессы из Китая, нет подозрения на коронавирус Covid-19, в то же время зафиксированы случаи заболевания ОРВИ, сообщает Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на представителей компании CMA CGM.

Согласно сообщению, приняты соответствующие меры, ведется контроль за состоянием здоровья членов экипажа.

"Учитывая максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания коронавирусом 2019n-CoV и 27-дневный срок (отбытие судна из порта Китая - прибытие в порт Одессы) и срок проверки членов экипажа судна в предыдущих портах, эпидемическая ситуация на судне благополучная", - констатирует Минздрав.

После прибытия в порт все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг. В случае подозрения на коронавирус они будут направлены в специальные медицинские учреждения, где будут проведены лабораторные исследования и тесты.

Судно CMA CGM URAL вышло из порта Китая Шеко 16 января 2020 года. До прибытия в Украину контейнеровоз осуществлял заходы в порты Египта, Ливана, Турции и Румынии, где все члены экипажа прошли проверку соответствующими службами на наличие признаков коронавирусной инфекции. Все здоровы.