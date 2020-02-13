На Донбассе задержали пьяного боевика

Участник незаконных вооруженных формирований, находившийся в нетрезвом состоянии, был задержан в зоне проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины в среду, сообщается на странице ОС в соцсети Facebook в четверг.

"За прошедшие сутки в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Север" был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск…. 1995 г.р. При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами", - говорится в сообщении.

Задержанного в настоящее время опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил, он дает показания. "Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск", - рассказали в штабе ООС.