Главному архитектору Киево-Святошинского района сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении заведующему сектора градостроительства и архитектуры - главному архитектору Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевской области в составлении и выдаче заведомо ложного официального документа (ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области в четверг, установлено, что чиновник "составил и дало задание о внесении изменений в "Детальный план территории жилого массива в с.Петровское (в настоящее время - с.Святопетровское), в который внес заведомо ложные сведения".

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве осуществляет Киево-Святошинская местная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины чиновника ему грозит наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок на такой же срок.