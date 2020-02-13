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14:42 13.02.2020

В Харьковской области патрульный открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира, открыто уголовное производство

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В Харьковской области патрульный открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира, открыто уголовное производство

В Харьковской области в ночь на четверг в ходе преследования автомобиля Subaru Forester, за рулем которого предположительно был пьяный водитель, патрульный открыл огонь и тяжело ранил пассажира машины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, по данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов) УК Украины.

"Работник патрульной полиции, который применил огнестрельное оружие, в результате чего были ранены гражданина, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия... Решается вопрос о сообщение задержанному патрульном о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на ул. Зубарева в Харькове трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru. Сотрудники патрульной полиции, выехавшие на место, нашли этих людей и авто, но водитель Subaru попытался скрыться от правоохранителей. Он не реагировал на их требования остановиться. Началась погоня. В поле возле с. Хроли авто патрульных застряло. Старший лейтенант полиции попытался остановить Subaru и 3 раза выстрелил в него. Но машина не остановилась.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в харьковскую больницу пассажира, получившего два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Уголовное производство расследует территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Теги: #стрельба #прокуратура #харьковская_область
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