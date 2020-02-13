Офис генпрокурора начал расследование о возможном получении взятки экс-заместителем главного военного прокурора

Офис генерального прокурора начал расследование касательно возможного получения неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главного военного прокурора.

"13 февраля 2020 года на основании уведомления в средствах массовой информации Офис генерального прокурора начал производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Проведение расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро.