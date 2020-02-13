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13:07 13.02.2020

СБУ в Днепропетровской области прекратила деятельность нелегального агропромышленного комплекса, не уплатившего 20 млн грн налогов

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СБУ в Днепропетровской области прекратила деятельность нелегального агропромышленного комплекса, не уплатившего 20 млн грн налогов

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность организованной группы, участники которой проводили незаконные операции по приобретению, хранению и экспорту агропродукции.

"По версии предварительного следствия, несколько коммерсантов без какой-либо разрешительной документации построили вблизи речного порта одного из городов Днепропетровского региона элеватор. Его мощности были рассчитаны для приема, хранения и просушки в 5 тыс. тонн сельхозкультур в месяц", - сообщает пресс-центр СБУ.

Как было установлено, участники группы закупали у местных фермеров зерновые культуры. Покупка осуществлялась за наличные, без оформления соответствующих документов и уплаты предусмотренных законом налогов и сборов. Кроме того, хранение и просушка приобретенных культур проводилась с нарушением санитарных норм.

Оформив фиктивную документацию на зерновые, организаторы схемы переправляли их на речных баржах в украинские морские порты для продажи в страны близкого и далекого зарубежья.

"Оперативники спецслужбы установили, что хозяйственная деятельность элеватора осуществлялась через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не отражалась в одном официальном отчете. Поэтому организаторам удавалось скрывать противоправную деятельность в течение 2019 года. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн грн, в результате чего государство не получило не менее 20 млн грн налогов", - сообщают правоохранители.

Во время проведения обысков по месту размещения нелегального агротерминала правоохранители обнаружили документацию и черновые записи. Имущественный комплекс элеватора и другие товарно-материальные ценности были изъяты.

По предварительной оценке, обнаруженные нарушения касаются не только сферы налоговой дисциплины, но и норм градостроительства, охраны природной среды и техногенной безопасности.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств схемы и сообщение о подозрении причастным лицам. Проверяется также информация о возможной причастности должностных лиц местной власти, правоохранителей и контролирующих органов.

Теги: #налоги #сбу #днепропетровская_область
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