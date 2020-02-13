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12:36 13.02.2020

Четырем гражданам сообщили о подозрении в причастности к махинациям с нефтепродуктами беглого бизнесмена – Офис генпрокурора

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Четырем гражданам сообщили о подозрении в причастности к махинациям с нефтепродуктами беглого бизнесмена – Офис генпрокурора

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении трем бывшим сотрудникам Южной таможни и капитану судна по фактам содействия в уклонении налогов предприятиям беглого бизнесмена, повлекшего 600 млн грн убытков госбюджету, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в четверг.

"По версии следствия, должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов. В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки", - говорится в сообщении.

Имена граждан, которым объявлено о подозрении, а также бизнесмена в сообщении не указывается.

В Офисе генпрокурора отметили, что в декабре 2019 года был задержан чиновник налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы способствовал участникам преступной схемы во избежание уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов: "в таможнях 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу".

"На основании изъятых у налоговика документов правоохранителям удалось установить новые факты контрабанды нефтепродуктов и лиц, вероятно, причастных к преступной схеме. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Теги: #одесская_область #генпрокуратура #нефтепродукты #прокуратура #подозрение
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