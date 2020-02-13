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11:11 13.02.2020

Более 250 новых летальных исходов из-за коронавируса отмечено в Китае, число зараженных приближается к 60 тыс.

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Более 250 новых летальных исходов из-за коронавируса отмечено в Китае, число зараженных приближается к 60 тыс.

В Китае по состоянию на четверг зарегистрировано 15 152 новых случая заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщили на пресс-конференции представители Государственного комитета здравоохранения КНР.

По их данным, 254 пациента скончались.

В эти статистические выкладки включены и оглашенные ранее в четверг показатели по провинции Хубэй.

Таким образом, общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом по состоянию на четверг достигло в Китае 1367 человек. Заражение подтверждено у 59 804 человек.

Теги: #коронавирус #китай #смерть
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Интерфакс-Украина
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