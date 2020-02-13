Нидерланды отказались передать в Москву уголовное производство по делу MH17

Нидерланды отказали России в передаче дела о причастности трех граждан РФ к катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, передает Radio Free Europe.

Москва в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила рассмотреть вопрос о передаче уголовного производства, сообщил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус. "Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - заявил Грапперхаус в своем письме в парламент.

Он также подчеркнул, что суд над подозреваемыми важен для установления истины и справедливости.

"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", – уверен министр.

Следствие считает, что трое российских граждан и один гражданин Украины, причастные к катастрофе MH17, скрываются на территории России.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Позже стало известно, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

На пресс-конференции 19 июня прошлого года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что "эти четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет", упомянув Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко. "Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал он.

Вестербеке указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17". "У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.

В частности, следствие утверждает, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня прошлого года прокуратура Нидерландов обнародовала имена четырех подозреваемых, которые предстанут перед судом за причастность к сбитому рейсу МН17. Речь идет об Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко. На днях стало известно, что, скорее всего Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет. Суд начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола не зависимо, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.