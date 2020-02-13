Wizz Air с 26 марта приостанавливает выполнение рейсов из Одессы в связи с ремонтом в аэропорту

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с 26 марта 2020 года приостанавливает выполнение рейсов из международного аэропорта "Одесса" в связи с ремонтом в аэропорту.

"Мы постоянно работаем над развитием нашего аэропорта и хотим сделать для вас как можно более современный комплекс. Для этого нам необходимо завершить выполнение работ по строительству, которые будут проводиться весной. К сожалению, на этот период авиакомпания Wizz Air решила приостановить выполнение рейсов с 26 марта по 5 июня", - сообщил одесский аэропорт на своем сайте в среду.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.