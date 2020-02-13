События

06:35 13.02.2020

Начальник управления Харьковского горсовета, подозреваемый в служебном подлоге и злоупотреблением положением, предстанет перед судом

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Начальник управления Харьковского горсовета, подозреваемый в служебном подлоге и злоупотреблением положением, предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений департамента регистрации и цифрового развития Харьковского городского совета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, чиновнику инкриминируется служебный подлог и злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины).

"Указанное должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, на основании письма юридического департамента Харьковского городского совета прекратил частичное право собственности трех собственников нежилого здания, общая площадь которой составляет более 217 м². Сумма материального ущерба, причиненного одному из владельцев этого здания составляет более 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, впоследствии чиновник выдал заведомо неправдивые выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности Харьковском горсовете.

Теги: #чиновники #суд #харьков
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