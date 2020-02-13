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05:24 13.02.2020

В Киеве утилизировали 14,5 тыс. елок

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В Киеве утилизировали 14,5 тыс. елок

В Киеве утилизировали почти 15 тыс. елок, часть которых осталась после несанкционированных елочных базаров, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С начала года в столице экологически утилизировали 14,5 тысяч елок с пользой для окружающей среды", – говорится в сообщении на сайте мэрии.

По информации КГГА, горожане елки, сосны и ели транспортировали к 15 пунктам сбора, которые функционировали в каждом районе столицы.

"В этом году на локациях приема новогодних елок собрано 14,5 тысячи елок - рекордная цифра за все 5 лет работы пунктов приема. Это втрое больше, чем в прошлом году. Конечно, отмечу, что большое количество составляют символы праздников, которые были оставлены безответственными предпринимателями, поэтому в следующем году несанкционированные елочные базары должны быть ликвидированы. Надеюсь, с каждым годом экосознание граждан будет расти - и вместо срубленных елок будут зеленеть живые деревья в кадках, которые после праздников можно высадить во дворе", - сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Отмечается, что собранные деревья перемелят на треску в специальном трископодрибнювачу и используют весной для хранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе. Пункты функционировали до 1 февраля, однако специалисты принимают деревья и далее.

Теги: #киев #утилизация #елки
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