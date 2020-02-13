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03:07 13.02.2020

В Украине за неделю от гриппа скончались восемь человек

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В Украине за неделю от гриппа скончались восемь человек

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"За неделю зарегистрировано восемь летальных случаев вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что за прошедшую неделю (3-9 февраля) ОРВИ заболели более 283 тыс. человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тыс. населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине.

Кроме того, в министерстве заявили, что почти во всех областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области не превышен эпидпорог.

Теги: #жертвы #грипп
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