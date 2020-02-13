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02:05 13.02.2020

Восемь человек, предположительно граждане Украины, погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

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Восемь человек, предположительно граждане Украины, погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

Микроавтобус попал в аварию в Псковской области, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службе транспортного надзора региона.

"Водитель микроавтобуса зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший предположительно граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком", - сказал источник.

Погибли 8 из 9 человек, находившихся в микроавтобусе. Водитель грузовика не пострадал.

Теги: #псков #россия #дтп_жертвы
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