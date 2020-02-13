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01:57 13.02.2020

В ВОЗ не разделяют уверенность Трампа по поводу окончания в апреле эпидемии коронавируса

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В ВОЗ не разделяют уверенность Трампа по поводу окончания в апреле эпидемии коронавируса

Глава программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в среду заявил, что делать предположения относительно того, когда эпидемия коронавируса может закончиться, пока слишком рано.

"Сейчас пока еще слишком рано, чтобы предсказывать начало середины или конца эпидемии", - сказал Райан на пресс-конференции в Женеве.

Ранее на этой неделе президент США Дональ Трамп предположил, что эпидемия может закончиться уже весной, когда потеплеет.

"Многие считают, что вирус исчезнет в апреле, когда станет тепло", - сказал американский лидер.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 44 тыс. человек. Смертельный исход зафиксирован в 1,1 тыс. случаев.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд.

Теги: #сроки #коронавирус #воз #мир
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