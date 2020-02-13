Минздрав представил парламенту Стратегию противораковой борьбы

Министерство здравоохранения Украины представило Верховной Раде Стратегию противораковой борьбы, сообщили в пресс-центре ведомства.

"Сегодня министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Стратегия будет определять приоритетные направления работы МОЗ Украины для снижения уровня заболеваемости раком", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в среду вечером.

Для достижения определенных задач Нацстратегия предусматривает несколько важных направлений работы министерства:

Профилактика и продвижение онкологических заболеваний среди населения;

Раннее выявление;

Реабилитация, уход и паллиативная помощь онкобольным;

Информационные системы сбора, регистрации и мониторинга;

Повышение квалификации врачей и младшего медицинского персонала;

Стимулирование научных исследований;

Лечение онкобольных детей.

Как сообщалось, 4 февраля замминистра здравоохранения Андрей Семиволос сообщил, что стратегия разрабатывалась на протяжении трех месяцев при привлечении экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Наша рабочая группа, которая работает над этой стратегией уже третий месяц, была разделена по нескольким направлениям и в настоящее время все эти наработки финализируются с экспертами ВОЗ. Все наши будущие наработки были утверждены в европейском подразделении в Копенгагене на рабочей встрече с министром и руководством европейского отдела ВОЗ",- сказал он.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время "детская онкология в Украине обеспечена (лексредствами и медизделиями – ИФ) на 100%, есть дефицит относительно обеспечения взрослого населения", но создано госпредприятие "Медицинские закупки Украины", вскоре переберет на себя функции центральной закупочной организации и будет сопровождать закупку лексредств для предупреждения и лечения онкозаболеваний.