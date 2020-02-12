Великобритания поможет в усилении инфраструктуры ВМС Украины

Великобритания будет оказывать помощь Украине в усилении инфраструктуры Военно-морских сил, сообщил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Безопасность в Азово-Черноморском регионе обсудили с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес, Министром национальной обороны Турции Хулуси Акар и Министром национальной обороны Польши Мариушем Блищак. Договорились, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков", – написал Загороднюк на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Делегация Министерства обороны Украины во главе с министром обороны Андреем Загороднюком сегодня, 12 февраля, прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО (Брюссель, Бельгия).

В рамках двухдневного визита запланировано участие Загороднюка в рабочем завтраке по приглашению министра национальной обороны Канады с участием Генерального секретаря НАТО (2+1).

Кроме того, состоятся встречи главы оборонного ведомства Украины с министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США в формате "QUINT", а также ряд двусторонних встреч с министрами обороны государств-членов и Генеральным менеджером Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).