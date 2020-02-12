В Киеве спецназ стрелял по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца

В Киеве во время погони и стрельбы по колесам был задержан иностранец, который пытался скрыться от правоохранителей, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В столице спецназовцы стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца", – говорится в сообщении на странице Полиции Киева в Фейсбук в среду вечером.

По информации правоохранителей, во время отработки территории Днепровского района работники полка полиции особого назначения №1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра транспортного средства.

"Приблизившись к машине, правоохранитель заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать", – сказано в сообщении.

Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции организовал преследование. На предупреждение правоохранителей о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины водитель не отреагировал. "В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения", – отметили в полиции.

Вместе с тем, в салоне задержанного обнаружили предмет, похожий на пистолет, который в дальнейшем отправят на экспертизу. "В результате применения оружия никто не пострадал", – подчеркнули в пресс-службе.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Проводятся следственные действия.