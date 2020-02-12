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20:01 12.02.2020

Глава Харьковской обладминистации намерен инициировать смену руководства "Харьковоблэнерго"

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Глава Харьковской обладминистации намерен инициировать смену руководства "Харьковоблэнерго"

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер намерен инициировать смену руководства АО "Харьковоблэнерго" с целью улучшения бизнес-климата в регионе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, об этом Кучер заявил во время встречи с членами Координационного совета Европейской бизнес-ассоциации в Харькове.

"Сегодня буду встречаться с председателем Фонда госимущества Украины, прибывшим из Киева в Харьков. Я буду поднимать вопрос о смене руководства "Харьковоблэнерго". Когда я инспектировал эту организацию, то откровенно сообщал, что у нас она ассоциируется с ячейкой коррупции. Мы знаем те "таксы", которые установлены, мы знаем, почему искусственно затягиваются процессы. Обо всем этом мы знаем", - заявил Кучер.

На проблемы, которые создают застройщикам облэнерго и газовщики, главе обладминистрации пожаловался руководитель строительной компании "Жилстрой-2" Александр Конюхов.

"С газом мы перестали работать в принципе, потому что пройти частокол забюрократизированных правил невозможно - массово отказываемся от проектов, где участвует наш облгаз. С облэнерго, к сожалению, не можем такого сделать. Но это же абсурдная ситуация, когда мы капитализируем, выполняя технические условия, облэнерго на много миллионов гривень и обязаны передать эти капиталовложения частной компании бесплатно, у которой есть эти деньги в тарифах на свое развитие", - сказал Конюхов.

Кроме того, на встрече обсуждались возможность возобновления производства цемента в Харьковской области, работа Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля и перспективы Харьковского авиазавода, создание возможностей для дешевого кредитования крупного бизнеса и другие вопросы.

 

Теги: #облэнерго #кадры #харьков
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