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20:00 12.02.2020

Бывшая советница экс-главы Харьковской ОГА предстанет перед судом из-за поддельного диплома о высшем образовании

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Бывшая советница экс-главы Харьковской ОГА предстанет перед судом из-за поддельного диплома о высшем образовании

Харьковская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении Марии Андреас, бывшей советницы экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.

"Обвинительный акт... направлен в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)... Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, при прохождении конкурса на должность члена Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания подозреваемая предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования, но спецпроверку не прошла, поскольку оказалось, что диплом является поддельным. Об этом Нацсовет сообщил правоохранительным органам.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде личного обязательства

Теги: #подделка_документов #суд #харьков
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