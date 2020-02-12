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19:58 12.02.2020

ВАКС продлил срок действия обязательств экс-президенту "Укрбуда"

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ВАКС продлил срок действия обязательств экс-президенту "Укрбуда"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) на заседании в среду принял решение о продлении срока действия обязательств, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд" еще на два месяца.

"Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязательства. В частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля (браслет)", - сообщается на странице ВАКС в соцсети Facebook.

В сообщении суда не указывается имя экс-президента "Укрбуда", однако, согласно ранее обнародованным материалам, речь идет о бывшем народном депутате Максиме Микитасе.

В ВАКС уточнили, что экс-президент "Укрбуда" подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии Украины, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 гг стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

Как сообщалось, после заключения между МВД и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года САП согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября 2019 года НАБУ и САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася. 4 октября ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и Микитась вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за экс-депутата залог был внесен.

Бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

Между тем 20 января 2020 года в аэропорту "Борисполь" Микитась был снят пограничниками с авиарейса при попытке выехать из Украины.

21 января прокуроры САП уведомили экс-заместителя президента госкорпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша в подозрении в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

Расследованием указанных выше фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют с декабря 2017 года.

Теги: #вакс #микитась
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