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19:09 12.02.2020

В Киеве женщина пыталась похитить ребенка в метро

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В Киеве женщина пыталась похитить ребенка в метро

В Киеве женщина пыталась похитить ребенка на станции метро "Лукьяновская".

"Уроженка Хмельницкой области схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что 32-летняя злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: #киев #ребенка #похищение
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