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18:52 12.02.2020

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

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Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, два раза нарушили режим прекращения огня в течение текущих суток, обстреляв позиции Объединенных сил.

"Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Оба обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" за пределами участков разведения сил и средств.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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