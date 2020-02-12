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18:32 12.02.2020

Украинская сторона в ТКГ настаивает на обеспечении доступа наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории – пресс-секретарь Кучмы

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Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) с начала 2020 года 146 раз не допустили на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

"По данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО. Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии, также СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

Ранее СММ ОБСЕ сообщала, что более трети всех случаев ограничения свободы передвижения патрулей наблюдателей с начала 2020 года были зафиксированы на блокпосте Верхнешироковское, через который совершается проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

Наблюдатели отмечают, что представители незаконных военных формирований отказывают им в доступе на оккупированные территории под предлогами "проведения инженерных работ" и "разминирования", в то время как гражданские транспортные средства продолжают движение через блокпост в обоих направлениях.

Теги: #олифер #ткг #обсе #донбасс
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