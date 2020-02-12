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18:26 12.02.2020

До следующего заседания ТКГ будет разработан проект открытия КПВВ в Золотом и Счастье – пресс-секретарь Кучмы

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Проект дорожной карты по открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения возле городов Золотое и Счастье Луганской области будет разработан до следующего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, соответствующая договоренность была достигнута на встрече гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске в среду. "До следующего заседания ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье", - написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания ТКГ.

Теги: #кпвв #олифер #ткг #донбасс
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