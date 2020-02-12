На заседании ТКГ согласовано разведение сил в районе Гнутово – пресс-секретарь Кучмы

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область). Остальные участки ожидают согласования.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер своей странице в Facebook по итогам заседания.