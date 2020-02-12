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18:17 12.02.2020

Украинская сторона в ТКГ настаивает на необходимости выведении российских сил с Донбасса для начала политического процесса

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Украинская сторона в ТКГ настаивает на необходимости выведении российских сил с Донбасса для начала политического процесса

 Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) продолжает настаивать на необходимости прекращения огня на Донбассе.

"В политической подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес Российской Федерации", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам заседания.

В частности, речь шла о пункте 4.9, в котором подчеркивается важность полного выполнения Россией Минских соглашений, прекращения военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

"Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т.ч. выборов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 30 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против Украины и признала РФ стороной Минских договоренностей. ПАСЕ также требует от России прекратить нелегальную аннексию Крыма и выполнить все резолюции, принятые в ответ на агрессию против Украины.

Теги: #олифер #ткг #донбасс
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