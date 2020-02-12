Решение о переименовании станции метро "Дорогожичи" будет приниматься по итогам голосования горожан - КГГА

Вопрос о переименовании станции метро "Дорогожичи" в Киеве вынесут на электронное голосование горожан, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Столичные власти получили предложение переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр". С такой инициативой к Киевскому городскому голове обратились Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и общественная организация "Марш памяти", - указывается в сообщении.

Инициаторы переименования считают, что такой шаг позволит почтить память жертв Бабиного Яра.

Представители фонда также отмечают, что место трагедии ежегодно посещают десятки тысяч людей со всего мира. Кроме того, запланировано строительство Мемориального центра, в котором будут функционировать музейная, образовательная и научно-исследовательская части. Переименование станции упростит навигацию в городе для желающих посетить место памяти.

Фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" также сообщил о готовности взять на себя все расходы, связанные с процессом переименования.

Вопрос о переименовании станции "Дорогожичи" будет внесен в повестку дня следующего заседания Комиссии по вопросам наименований. Дата заседания пока не определена.