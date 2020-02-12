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16:13 12.02.2020

В Каховском водохранилище пестициды не обнаружены – Днепропетровская ОГА

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В Каховском водохранилище пестициды не обнаружены – Днепропетровская ОГА

По результатам повторных лабораторных исследований в воде из Каховского водохранилища не выявили ядовитых веществ, сообщил исполняющий обязанности директора Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа.

"7 февраля наш лабораторный центр получил от "Кривбасспромводоснабжение" первые пробы воды. Тогда результаты показали, что все показатели - в пределах нормы. Но для более объективных результатов потребовались дополнительные исследования. Надо понимать, что состояние воды очень изменчиво. В водохранилище попадают стоки, которые могут содержать в том числе и ядовитые вещества. Поэтому очень важно периодически проводить тестовый контроль показателей", - приводи слова Штепы пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации в среду.

В то же время, окончательный вывод о безопасности использования воды из Каховского водохранилища должна сделать Госпотребслужба Украины и специальная комиссия Апостоловской райгосадминистрации.

Как сообщалось, 10 февраля правоохранители после сообщения о загрязнении Каховского водохранилища начали уголовное производство по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса Украины.

"По информации Апостоловского ОТГ, во время отбора проб воды в Каховском водохранилище на территории Апостоловского района обнаружено превышение содержания пестицидов", - говорится в сообщении полиции.

Проводятся первоочередные следственные действия для установление обстоятельств правонарушения и виновных лиц.

Теги: #днепропетровская_ога #водохранилище #пестициды
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