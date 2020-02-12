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15:45 12.02.2020

Кличко показал, как вандал с Аллеи художников занимаeтся уборкой Киева

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Кличко показал, как вандал с Аллеи художников занимаeтся уборкой Киева

20-летний молодой человек из Киевской области, который в ночь на 29 января повредил LED-подсветку перил на Аллее художников в Киеве и привлеченный к общественным работам, уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района столицы, сообщает мэр города Виталий Кличко.

Видео, где видно, как молодой человек работает на благо города, Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Помните вандала, который в ночь на 29 января повредил LED-подсветку перил на Аллее художников? Полиция задержала молодого человека и еще нескольких его "сподвижников" оперативно. А я тогда сказал, что буду настаивать, чтобы тех, у кого "чешутся" руки портить городское имущество, привлекали к общественным работам в пользу города. И вот вам результат! Наш 20-летний "недогерой" родом из Киевской области уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом", - отметил мэр в заметке к видео.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, молодой человек привлечен к общественным работам на три недели - минимум по 3 часа ежедневно. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Жовтень"; чистил склоны возле памятника Магдебургского права.

"Я считаю, что это будет хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов. Потому что нельзя поносить то, что создано для общества и гостей Киева! Надо ценить и беречь красоту города, в котором мы живем и который любим!", - отметил Кличко.

Теги: #киев #наказание #вандал #кличко
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