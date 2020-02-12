Депутат Киевоблсовета Соболев заявил о подготовке нового покушения на него

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, чей трехлетний сын был убит в конце прошлого года в Киеве, заявляет о новом готовящемся покушении на него и его семью.

"У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции…Но тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану", - сказал Соболев в видеообращении, опубликованном на странице в Фейсбуке в среду.

Он также подчеркнул, что за предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства его сына было в подразделении, следствие не продвинулось ни на шаг.

"Я хочу обратиться к господину президенту. Владимир Зеленский, у меня огромная просьба к Вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, а и предотвратить много новых смертей", - отметил в видео Соболев.

Как сообщалось, вечером 1 декабря 2019 года неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи".

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной.

На момент преступления в машине, кроме погибшего ребенка, находился сам депутат, его супруга и ещё одна женщина - член семьи.

2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным по пп.2, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 4 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога.

17 декабря прокуратура города Киева сообщила, что причастным к организации заказного убийстваСоболева, в результате которого погиб 3-летний мальчик, следствие считает 25-летнего уроженца РФ. "Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области… Мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тыс, на что последний согласился", - говорится в сообщении.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура Киева согласовала сообщение россиянину о подозрении в организации заказного убийства по ч.2 ст.15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины, решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.