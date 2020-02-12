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14:43 12.02.2020

Задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков до нуля, это "вопрос дней" – премьер

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Задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков до нуля, это "вопрос дней" – премьер

Задержка эвакуации украинцев из китайского Уханя связана с минимизацией рисков до нуля, это "вопрос дней", заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы продолжаем искать возможность, чтобы провести эвакуацию таким образом, чтобы не создавать дополнительные риски для местного населения (в Украине - ИФ). Это главная задача", - сказал он на заседании Кабмина в среду.

Премьер отметил, что "есть тонкости в том, как ведет себя эта инфекция".

При этом Украина использует опыт организации эвакуация в других странах.

"Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не создаст риск проникновения этой инфекции на территорию Украины и распространения ее тут, мы мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия", - сказал он.

"Это вопрос дней. У нас самолет готов, несколько объектов, на которые потенциально может быть проведена эвакуация, определены", - пояснил Гончарук.

"Готовится схема ограничить этих людей. Когда они прилетят, у них есть определенные права, которые необходимо обеспечить. Нужно решить вопросы, как организовать обеспечение этих людей, организовать питание, нормальное пребывание. Есть много организационных вариантов, мы определяемся с тем наилучшим", - сказал он.

Как сообщалось, ранее планировалось, что украинские граждане во вторник будут эвакуированы из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса. Планировалось, что они будут содержаться на карантине в течение 14 дней в двух санаторных учреждениях Киевской области.

По информации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины, перевозчиком выступит авиакомпания SkyUp.

Для эвакуации украинцы должны были подписать согласие на пребывание в карантине в течение 14 дней. По состоянию на начало текущей недели такое согласие подписал 51 чел.

Всего, по данным Минздрава, в этой провинции находились 80 украинцев.

Украинский авиаперевозчик SkyUpЮ, в свою очередь, заявил о готовности осуществить специальный рейс в китайский Ухань для эвакуации украинских граждан, ждет команды от Минздрава.

В SkyUp отметили, что точную продолжительность полета сообщить не могут, однако самолет будет один и совершит остановку в Алматы (Казахстан).

Теги: #эвакуация #коронавирус #гончарук #китай
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