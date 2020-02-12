Нацполиция опровергает заявления защиты подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь
Национальная полиция Украины утверждает, что отдельные заявления защиты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военного медика Яны Дугарь, не соответствуют действительности.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, во время судебных заседаний и в интервью СМИ Дугарь ее защита предоставили информацию, которая не соответствует действительности, то есть прибегали к манипуляциям для создания алиби.
"13 декабря 2019 года адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11 июля 2019 года. А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей. Однако видео с камер наблюдения, использованное для сравнения с изображением Яны Дугарь, на самом деле датировано 7 ноября 2019 года: и в это время подозреваемая находилась в Украине в городе Покровск. Именно из местного супермаркета были изъяты видеозаписи для исследования", - утверждают в полиции.
Кроме того, по версии следствия, Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения военной службы. В то же время адвокаты подозреваемой утверждали, что она не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы.
"Кстати, Яна Дугарь не сказала правды даже о своем первом визите в Киев: она рассказывала, что впервые посетила Киев только в марте 2017 года. Но на личной странице в соцсети подозреваемой следователи обнаружили ее фото на столичном Майдане Независимости, датированное 29 августа 2012 года", - говорится в сообщении.
Также в Нацполиции опубликовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21 ноября 2019 года, согласно которым женщина-разведчица на видео с камер наблюдений - Яна Дугарь.
"В то же время недавно адвокаты Яны Дугаь озвучили информацию о непричастности подозреваемой к совершению правонарушения. При этом они ссылались на исследования с использованием полиграфа…Однако неизвестное исследование с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначенное и неизвестно кем проведенное, не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие", - подчеркивают в полиции.
Кроме того, правоохранители считают странным, что подозреваемая отказывается сотрудничать с официальным следствием, затягивает процесс расследования, но в то же время соглашается на проведение "сомнительных исследований, инициированных стороной защиты, результаты которых не являются доказательствами в уголовном производстве".
"Расследование убийства Павла Шеремета продолжается. Несмотря на то, что немало сделано для установления истины, объективного, полного и беспристрастного расследования, следствие инициирует проведение ряда следственных действий, а поэтому призывает участников процесса и все заинтересованные стороны к сотрудничеству", - подытожили в Нацполиции.
Как сообщалось, 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал для Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. Кроме того, суд постановил, что она должна сдать все документы для выезда за границу.
11 февраля Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, сообщил адвокат Виталий Коломиец
24 января Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест.
20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению. В МВД позже уточнили, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто Дугарь, Кузьменко и Антоненко, они задержаны, а супруги Грищенко к тому времени уже находились под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.
Основным мотивом убийства Шеремета была названа попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.