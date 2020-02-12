Правительство Украины направило дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты зарплат учителям
Кабинет министров Украины направил дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям.
"Выплата средств педагогам впервые будет осуществляться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным. Это решение было принято сегодня на заседании Кабмина", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.
Отмечается, что в связи с увеличением финансирования бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн грн, районные бюджеты увеличатся на 588,4 млн грн, бюджеты объединенных территориальных громад увеличатся на 712,3 млн грн.