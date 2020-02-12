События

14:16 12.02.2020

Правительство Украины направило дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты зарплат учителям

1 мин читать
Правительство Украины направило дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты зарплат учителям

Кабинет министров Украины направил дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям.

"Выплата средств педагогам впервые будет осуществляться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным. Это решение было принято сегодня на заседании Кабмина", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что в связи с увеличением финансирования бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн грн, районные бюджеты увеличатся на 588,4 млн грн, бюджеты объединенных территориальных громад увеличатся на 712,3 млн грн.

Теги: #учителя #зарплаты #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 12.02.2020
Правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований - Гончарук

Правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований - Гончарук

12:23 12.02.2020
Правительство создало Агентство по управлению государственным долгом - Гончарук

Правительство создало Агентство по управлению государственным долгом - Гончарук

10:57 12.02.2020
Кабмин намерен перенаправить 429 млн грн с финансирования БФР на налоговую милицию

Кабмин намерен перенаправить 429 млн грн с финансирования БФР на налоговую милицию

10:24 12.02.2020
Кабмин планирует в среду создать Агентство по управлению госдолгом

Кабмин планирует в среду создать Агентство по управлению госдолгом

17:32 11.02.2020
Рада сможет приступить к рассмотрению возможных кадровых изменений в Кабмине только после обсуждения законопроекта о рынке земли – Арахамия

Рада сможет приступить к рассмотрению возможных кадровых изменений в Кабмине только после обсуждения законопроекта о рынке земли – Арахамия

17:30 11.02.2020
Кабмин утвердил порядок реализации программы госгарантий медобслуживания и тарифы на медуслуги на 2020г

Кабмин утвердил порядок реализации программы госгарантий медобслуживания и тарифы на медуслуги на 2020г

18:35 10.02.2020
Правительство выделило секретариату Кабмина 6,8 млн грн на координацию международной техпомощи

Правительство выделило секретариату Кабмина 6,8 млн грн на координацию международной техпомощи

14:58 10.02.2020
Кабмин выделил 818 млн грн на финансирование реформы госуправления в 2020г

Кабмин выделил 818 млн грн на финансирование реформы госуправления в 2020г

09:29 10.02.2020
В Украине прибывших из китайской провинции Хубэй будут изолировать на 14 дней

В Украине прибывших из китайской провинции Хубэй будут изолировать на 14 дней

20:38 09.02.2020
Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% госаппарата в 2020 году

Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% госаппарата в 2020 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепу Федине сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту

Задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков до нуля, это "вопрос дней" – премьер

НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

Нацполиция опровергает заявления защиты подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь

SkyUp готов к эвакуации украинских граждан из Уханя, ждет от Минздрава даты

ПОСЛЕДНЕЕ

Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ и знает, кто бы хотел этого

Депутат Киевоблсовета Соболев заявил о подготовке нового покушения на него

Нардепу Федине сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту

Задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков до нуля, это "вопрос дней" – премьер

НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

Нацполиция опровергает заявления защиты подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь

Круизный лайнер у берегов Японии будет снят с карантина 19 февраля - ТВ

SkyUp готов к эвакуации украинских граждан из Уханя, ждет от Минздрава даты

С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы – Минобороны Украины

В Украине за 2019 год от преступлений пострадали 6 тыс. детей - Офис генпрокурора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА