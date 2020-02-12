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12:56 12.02.2020

С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы – Минобороны Украины

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С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы – Минобороны Украины

Незаконные вооруженные формирования с начала среды в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 12 февраля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

В то же время, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что боевики, контролирующие отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), требуют от руководителей местных предприятий и учреждений срочно предоставить уточненные списки работников.

"Основная причина - необходимость определения мобилизационного резерва в связи с оттоком человеческого ресурса на территорию РФ после получения российского гражданства. Отсутствие необходимого количества резервистов создала у оккупантов предпосылки к срыву запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 года на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - добавили в ведомстве.

Кроме того, по информации ГУР, для недопущения дальнейшего оттока мобилизационного ресурса боевики планируют введение дополнительных ограничений по выезду граждан призывного возраста на территорию России.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы
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