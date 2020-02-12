Правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований - Гончарук

Кабинет министров Украины определил четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук

"Добровольцы, которые принимали непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий", - написал Гончарук в своем Телеграм-канале в среду.

По его словам, правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований.

"Это восстановление справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы", - добавил Гончарук.

Как сообщалось, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" в целом 329 голосами 4 декабря. Документом предполагается предоставление статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий бойцам добровольческих батальонов, которые более 30 дней выполняли боевые задания в зоне проведения АТО/ООС.