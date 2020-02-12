События

12:02 12.02.2020

В Украине за 2019 год от преступлений пострадали 6 тыс. детей - Офис генпрокурора

1 мин читать

Офис генерального прокурора инициирует процесс создания полноценной системы ювенальной юстиции в Украине, которая бы смогла охватить и детей-правонарушителей, и детей-жертв или свидетелей.

"Мы все должны понимать специфику работы с несовершеннолетними. Необходимо учитывать детскую психологию и детское восприятие, а подходы на всех этапах должны отличаться от тех, которые существуют в работе с совершеннолетними преступниками и потерпевшими. И, самое главное, если речь идет о ребенке-жертве, то мы все должны минимизировать стрессовые ситуации, потому что даже судебный процесс может стать стрессом, иногда и неисправимым", - приводит слова заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что в 2019 году в Украине было зарегистрировано около 12 тыс. уголовных производств в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и детей, пострадавших от насильственных действий. "Количество детей, ставших жертвами преступлений, достигло 6 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Кроме того, Мамедов в ходе встречи с руководством Нацполици обсудил возможность внедрения новых подходов к допросу пострадавших детей и свидетелей по принципу "однажды".

"Это принцип американского Children's Justice Centre: допрос ребенка может проводиться только один раз, одной стороной процесса - следственным судьей или следователем, на одном этапе - досудебного расследования", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Теги: #дети #прокуратура #правонарушения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:32 11.02.2020
Под Киевом правоохранители разоблачили нарколабораторию

Под Киевом правоохранители разоблачили нарколабораторию

01:18 11.02.2020
В центральном аппарате Гослесагентства провели обыски

В центральном аппарате Гослесагентства провели обыски

14:52 10.02.2020
Прокуратура начала уголовное производство по факту "паспортизации" граждан Украины в ОРЛО

Прокуратура начала уголовное производство по факту "паспортизации" граждан Украины в ОРЛО

05:36 08.02.2020
Крымская прокуратура объявила о подозрении двум участникам "самообороны Крыма", которые якобы несли службу на одном из блокпостов

Крымская прокуратура объявила о подозрении двум участникам "самообороны Крыма", которые якобы несли службу на одном из блокпостов

04:36 08.02.2020
Рябошапка: Защита бизнеса и содействие росту инвестиций в экономику Украины – приоритет для прокуратуры

Рябошапка: Защита бизнеса и содействие росту инвестиций в экономику Украины – приоритет для прокуратуры

16:31 07.02.2020
По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

20:09 05.02.2020
Гражданин Бразилии осужден на 10 лет за контрабанду кокаина - прокуратура

Гражданин Бразилии осужден на 10 лет за контрабанду кокаина - прокуратура

18:06 05.02.2020
Рябошапка ожидает результатов расследования дела по факту прослушки Гончарука в течение двух недель

Рябошапка ожидает результатов расследования дела по факту прослушки Гончарука в течение двух недель

17:56 05.02.2020
Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет - Рябошапка

Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет - Рябошапка

15:10 05.02.2020
Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 44,6 тыс. человек, скончались 1,113 тыс. - Госкомздрав КНР

Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

Онищенко просит политического убежища в Германии

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

ПОСЛЕДНЕЕ

В США заявили о существовании "тайного" доступа Huawei к мобильным сетям по всему миру

Дрогобыч, Покров и Тернополь возглавили рейтинг прозрачности городов Украины за 2019 год - TI Ukraine

НАСА перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 14 февраля

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 44,6 тыс. человек, скончались 1,113 тыс. - Госкомздрав КНР

В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

На Северном мосту в Киеве 12 февраля частично ограничат движение транспорта – КГГА

Трамп рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей Стюарта на пост директора Нацразведки

Из-за непогоды обесточены 47 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Трамп готов к саммиту с Ким Чен Ыном, если это приведет к денуклеаризации КНДР - О'Брайен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА