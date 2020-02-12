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11:49 12.02.2020

В США заявили о существовании "тайного" доступа Huawei к мобильным сетям по всему миру

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В США заявили о существовании "тайного" доступа Huawei к мобильным сетям по всему миру

Китайская Huawei Technologies Co. имеет доступ к данным, передающимся через оборудование, которое она устанавливает по всему миру, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайнен, которого цитируют англоязычные СМИ.

"У нас есть доказательства, что Huawei имеет тайный доступ к чувствительным персональным данным в системах, которые она обслуживает и продаёт по всему миру", - сказал он.

По информацию американских спецслужб, китайская компания обладает таким доступом уже более десяти лет.

Производители телекоммуникационного оборудования обязаны оставлять путь для доступа к сетям властей в правоохранительных целях, пишет The Wall Street Journal. Такой доступ регулируется законодательством каждого государства. При этом сами производители оборудования не должны иметь возможности получить доступ к данным без согласия операторов сетей.

Представитель Huawei опроверг обвинения американских властей.

"Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети", - сказал он.

По его словам, доступ без разрешения оператора невозможен, и его получение было бы сразу же обнаружено.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

В конце января правительство Великобритании дало согласие на участие Huawei в создании британских сетей 5G, но с рядом ограничений. Парламент Германии должен провести в ближайшие недели голосование по проекту закона, который откроет Huawei полный доступ к рынку 5G, если компания предоставит гарантии безопасности.

Три крупнейших германских мобильных оператора используют оборудование Huawei. Deutsche Telecom заявил, что не беспокоится о своих сетях. Система управления доступом к сетям в правоохранных целях разрабатывалась германской компанией, что не позволит Huawei получить доступ к данным, отметил оператор.

В конце декабря заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер посетил Берлин, чтобы предоставить данные американской разведки правительству Германии. Как отмечается в документе министерства иностранных дел Германии, на который ссылается WSJ, Поттингер представил "неопровержимые доказательства" угрозы, которую представляет оборудование Huawei.

Теги: #сша #huawei #китай
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