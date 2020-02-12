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11:38 12.02.2020

Дрогобыч, Покров и Тернополь возглавили рейтинг прозрачности городов Украины за 2019 год - TI Ukraine

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Дрогобыч, Покров и Тернополь возглавили рейтинг прозрачности городов Украины за 2019 год - TI Ukraine

Рейтинг прозрачности городов Украины за 2019 год возглавили Дрогобыч, Покров и Тернополь, свидетельствует исследование общественной организации Transparency International Ukraine.

В частности, лидерами рейтинга являются Дрогобыч и Покров с одинаковым количеством баллов - 79,1 балл. Также в тройку вошел Тернополь с 76 баллами.

Четвертое место занял Мариуполь с 74,6 баллами, а пятое - Винница с 74,2 баллами.

Что касается топ-городов, которые улучшили свой рейтинг за год, отмечается, что Покров переместился с 4 на 1 место, Каменское с 28 на 8, Белая Церковь с 29 на 10, Черкассы с 32 на 19, Мукачево с 44 на 13, Дубно с 46 на 11, Прилуки с 61 на 42, Полтава с 81 на 40, Покровск с 89 на 22 и Коломыя с 96 на 29 место.

Последние места в рейтинге 100 городов заняли Подольск, Стрый, Конотоп, Светловодск и Новомосковск.

Отмечается, общий уровень прозрачности в разрезе 100 городов повысился на 4,3% и составил 45,7 баллов. При этом 36 городов получили более 50 баллов из 100 в 2019 году, в то же время ни один город не набрал 80 и более баллов.

Рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины за 2019 год был составлен по 86 индикатору в 14 сферах. В частности, учитывались финансовая и бюджетная сфера, закупки, коммунальная политика, образование, социальные услуги, информация о работе местной власти, инвестиции и экономическое развитие.

Как сообщалось, Дрогобыч, Мариуполь, Винница возглавили рейтинг прозрачности городов Украины за 2018 год.

Теги: #города #ti
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