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09:47 12.02.2020

НАСА перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 14 февраля

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НАСА перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 14 февраля

Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) перенесен еще на сутки - на 14 февраля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Northrop Grumman и NASA назначили следующую попытку запуска корабля на 14 февраля в 15:43 по времени Восточного побережья США с тем, чтобы дождаться улучшения погоды, воспользоваться дополнительным временем для проверки замененных датчиков наземных систем управления, а также обновить загруженные перед стартом важнейшие материалы для проведения исследований. Погодные условия в районе космодрома на 80% благоприятны для проведения запуска", - говорится в сообщении.

Согласно скорректированным планам, 16 февраля американский грузовой корабль должен будет состыковаться с МКС.

Первоначально запуск планировалось осуществить еще в понедельник с космодрома NASA Уоллопс, который расположен на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Он был отменен менее чем за три минуты до старта в связи возникшими техническими проблемами в наземных системах управления, а также неблагоприятными погодными условиями. Повторную попытку планировалось предпринять 13 февраля.

Корабль в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль, должен доставить на МКС около 3,6 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это будет уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Теги: #ракета #nasa
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