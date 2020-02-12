Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 44,6 тыс. человек, скончались 1,113 тыс. - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 44,653 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,113 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,015 тыс. человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончалось 94 человека, по одному - в городе центрального подчинения Чунцине, провинциях Хэнань и Хунань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 38,8 тыс. человек, состояние 8,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 4,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 744 человека.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 77 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 49 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.