На Северном мосту в Киеве 12 февраля частично ограничат движение транспорта – КГГА

На Северном мосту в Киеве 12 февраля частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными роботами, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На Северном мосту (на части через р. Десенка) проведут текущий ремонт. Работы выполнят в течение среды, 12 февраля. Чтобы меньше влиять на трафик, в первой части дня будут работать в направлении Троещины. А после обеда - в сторону станции метро "Почайна"", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник вечером.