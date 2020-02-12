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08:17 12.02.2020

На Северном мосту в Киеве 12 февраля частично ограничат движение транспорта – КГГА

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На Северном мосту в Киеве 12 февраля частично ограничат движение транспорта – КГГА

На Северном мосту в Киеве 12 февраля частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными роботами, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На Северном мосту (на части через р. Десенка) проведут текущий ремонт. Работы выполнят в течение среды, 12 февраля. Чтобы меньше влиять на трафик, в первой части дня будут работать в направлении Троещины. А после обеда - в сторону станции метро "Почайна"", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник вечером.

Теги: #киев #украина #мост #транспорт
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