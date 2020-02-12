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07:52 12.02.2020

Трамп рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей Стюарта на пост директора Нацразведки

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Трамп рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей Стюарта на пост директора Нацразведки

Президент США Дональд Трамп может предложить кандидатуру члена Палаты представителей Конгресса Криса Стюарта на должность директора Национальной разведки, сообщает The New York Times.

По данным издания, на выдвижении кандидатуры Стюарта, являющегося членом комитета по разведке Палаты представителей, настаивает советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Отмечается, что, если Стюарт будет выдвинут на должность директора Нацразведки, ему придется покинуть Конгресс.

В настоящее время пост исполняющего обязанности директора Нацразведки США занимает Джозеф Магуайр.

Согласно американскому законодательству, Магуайр может являться исполняющим обязанности в течение 210 дней. Поэтому к 11 марта Белый дом должен будет заменить Магуайра или выдвинуть его кандидатуру на этот пост официально.

Теги: #сша #трамп #нацразведка #стюарт
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